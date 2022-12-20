Dev finalde Messi ve Mbappe gerginliği!

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı, normal süresi 2-2, uzatma bölümü 3-3 sona eren finalde, Fransa'yı penaltı atışlarıyla yenen Arjantin kazandı. Tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, 1986'dan sonra kupayı kazanarak 36 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.Messi'nin finalin açılış golünü penaltıdan kaydettikten sonra, maç yeniden başlamadan önce kendi yarı alanına geri dönerken PSG'deki takım arkadaşı Mbappe'ye doğru yumruğunu sıkıp sevinç yaptığı görülüyor. Mbappe'nin ise Messi'nin yaptığı bu hareketi fark ettiği kameraya yansırken sonradan kafasını başka tarafa çevirdiği görülüyor.Fransız yıldız ise Lionel Messi'nin bu hareketine karşılık vermeyi ihmal etmedi. Fransa Milli Takımı'nın 10 numarası attığı penaltı golüyle geri dönüşün fitilini ateşlerken maçın yeniden başlaması için santraya doğru hareketlendi. Messi'nin kendisine doğru yaptığı sevinç gösterisini unutmayan Mbappe, Arjantinli süper yıldıza dönerek aynı hareketi yaptı.