Dev derbinin iddaa oranları belli oldu!

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının oranları belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Dev derbinin iddaa oranları belli oldu!
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16 Temmuz 2020 16:35
Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları iddaa risk yönetimi tarafından belirlendi.

Dev derbide Beşiktaş 2.00 oranla favori gösterilirken, Fenerbahçe'ye 2.70 oran verildi. Beraberliğe ise 3.10 oran belirlendi.

iddaa risk yönetimi, şampiyonluk adaylarının maçlarının oranlarını da belirledi.

Oranlar şu şekilde;

1.32 Başakşehir - 3.90 Beraberlik - 5.20 Kayserispor

1.42 Trabzonspor - 3.60 Beraberlik - 4.50 Konyaspor



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