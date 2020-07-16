Dev derbinin iddaa oranları belli oldu!

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oranları iddaa risk yönetimi tarafından belirlendi.
Dev derbide Beşiktaş 2.00 oranla favori gösterilirken, Fenerbahçe'ye 2.70 oran verildi. Beraberliğe ise 3.10 oran belirlendi.
iddaa risk yönetimi, şampiyonluk adaylarının maçlarının oranlarını da belirledi.
Oranlar şu şekilde;
1.32 Başakşehir - 3.90 Beraberlik - 5.20 Kayserispor
1.42 Trabzonspor - 3.60 Beraberlik - 4.50 Konyaspor
Dev derbide Beşiktaş 2.00 oranla favori gösterilirken, Fenerbahçe'ye 2.70 oran verildi. Beraberliğe ise 3.10 oran belirlendi.
iddaa risk yönetimi, şampiyonluk adaylarının maçlarının oranlarını da belirledi.
Oranlar şu şekilde;
1.32 Başakşehir - 3.90 Beraberlik - 5.20 Kayserispor
1.42 Trabzonspor - 3.60 Beraberlik - 4.50 Konyaspor
Şampiyonluk🏆
1.32 Başakşehir 1.42 Trabzonspor
3.90 Beraberlik 3.60 Beraberlik
5.20 Kayserispor 4.50 Konyaspor
— Sporx (@sporx) July 16, 2020