Dev derbinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta hakemleri belli oldu.
Trabzonspor ile Galatasaray'ın pazar günü karşı karşıya geleceği derbi maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
Pendikspor - Beşiktaş
Tugay Kaan Numanoğlu
Fenerbahçe - Samsunspor
Bahattin Şimşek
Kasımpaşa - Hatayspor
Abdullah Buğra Taşkınsoy
Fatih Karagümrük - Başakşehir
Ümit Öztürk
Alanyaspor - Rizespor
Ali Şansalan
Adana Demirspor - Ankaragücü
Arda Kardeşler
Sivasspor - Gaziantep FK
Kadir Sağlam
Konyaspor - Antalyaspor
Zorbay Küçük
Kayserispor - İstanbulspor
Cihan Aydın
Trabzonspor ile Galatasaray'ın pazar günü karşı karşıya geleceği derbi maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
Pendikspor - Beşiktaş
Tugay Kaan Numanoğlu
Fenerbahçe - Samsunspor
Bahattin Şimşek
Kasımpaşa - Hatayspor
Abdullah Buğra Taşkınsoy
Fatih Karagümrük - Başakşehir
Ümit Öztürk
Alanyaspor - Rizespor
Ali Şansalan
Adana Demirspor - Ankaragücü
Arda Kardeşler
Sivasspor - Gaziantep FK
Kadir Sağlam
Konyaspor - Antalyaspor
Zorbay Küçük
Kayserispor - İstanbulspor
Cihan Aydın