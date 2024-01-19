Dev derbinin hakemi belli oldu!

Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

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Dev derbinin hakemi belli oldu!
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19 Ocak 2024 10:10
Son güncelleme 19 Ocak 2024 10:17
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta hakemleri belli oldu.

Trabzonspor ile Galatasaray'ın pazar günü karşı karşıya geleceği derbi maçı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ

Pendikspor - Beşiktaş
Tugay Kaan Numanoğlu

Fenerbahçe - Samsunspor
Bahattin Şimşek

Kasımpaşa - Hatayspor
Abdullah Buğra Taşkınsoy

Fatih Karagümrük - Başakşehir
Ümit Öztürk

Alanyaspor - Rizespor
Ali Şansalan

Adana Demirspor - Ankaragücü
Arda Kardeşler

Sivasspor - Gaziantep FK
Kadir Sağlam

Konyaspor - Antalyaspor
Zorbay Küçük

Kayserispor - İstanbulspor
Cihan Aydın

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