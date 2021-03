31. HAFTA PUAN DURUMU

Süper Lig'in 31. haftasındaki dev derbide Beşiktaş evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.



📊SÜPER LİG PUAN DURUMU

1⃣(64) Beşiktaş (1 maç eksik)

2⃣(61) Galatasaray

3⃣(59) Fenerbahçe

4⃣(55) Trabzonspor pic.twitter.com/KdUkvNPbfm



SERGEN YALÇIN'DAN İLK 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK

EROL BULUT'TAN İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

CANER VE NAZIM 4 MAÇ SONRA 11'DE

CENK TOSUN KADRODA

İRFAN CAN İLK KEZ 11'DE

SOSA 7 MAÇ SONRA 'KESİK' YEDİ

BEŞİKTAŞ'TA 1, FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

İLK 20 DAKİKA TEMPO DÜŞÜK KALDI

İLK ETKİLİ ATAK FENERBAHÇE'DEN

BEŞİKTAŞ 1 DAKİKADA 2 KEZ GOLE YAKLAŞTI

SANGARE, ALTIPAS ÖNÜNDEN KAÇIRDI

BEŞİKTAŞ, İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın Süper Lig'de en çok gol attığı takım, Fenerbahçe. [⚽3 gol] pic.twitter.com/JEhijrRduw



EROL BULUT'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

ABOUBAKAR KARŞI KARŞIYA KAÇIRDI

SOSA VURDU, ERSİN 'ÇATAL'DAN ALDI

SERGEN YALÇIN'IN İLK, EROL BULUT'UN SON MÜDAHALESİ

OZAN TUFAN CEZA SAHASI DIŞINDAN ATTI









FENERBAHÇE, UZATMALARDA İKİ FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ



Ceza sahası yayında topla buluşan Ozan Tufan nefis bir vuruşla topu 89. dakikada köşeden ağlara gönderdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.Beşiktaş'ı öne geçiren golü 48. dakikada geldi. Ghezzal'in sağ kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Domagoj Vida kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.Fenerbahçe'ye eşitliği getiren golü 89. dakikada Ozan Tufan attı. Ceza sahası yayından plase ve sert bir vuruş yaparak topu köşeden ağlara gönderdi.Bu sonucun ardından Beşiktaş 64, Fenerbahçe 59 puana yükseldi.Beşiktaş, milli aradan sonra ligde Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe ise Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.64 Puan - Beşiktaş*61 Puan - Galatasaray59 Puan - Fenerbahçe55 Puan - Trabzonspor49 Puan - Alanyaspor47 Puan - Gaziantep* Beşiktaş'ın 1 maçı eksikSüper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir maçına göre 5 değişiklikle derbi maçına çıktı.Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, kupanın yarı finalinde görev verdiği Utku Yuvakuran, Georges-Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz'ı yedek soyundurdu.Yalçın, bu oyuncuların yerine Ersin Destanoğlu, Cyle Larin, Adem Ljajic, Atiba Hutchinson ve Fabrice N'Sakala'ya görev verdi.Siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir ile oynadığı kupa maçının ilk yarısında sakatlanan Aboubakar, derbi maçta takımı adına gol aradı.Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, son oynadıkları Gençlerbirliği maçının 11'ine göre kadroda 5 değişikliğe gitti.Bulut, Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanan ve bu maça kulübede başlayan Gökhan Gönül'ün yerine Nazım Sangare'yi 11'de sahaya sürdü. Son haftalarda performansı yükselen Filip Novak'ı da kesen Bulut, bu oyuncunun yerine Caner Erkin'e şans tanıdı. Jose Sosa'nın yerine İrfan Can Kahveci'yi görevlendiren sarı-lacivertli çalıştırıcı, geçen hafta cezalı olan Enner Valencia'yı ise Mert Hakan Yandaş'ın yerine oynattı. Erol Bulut, forvet hattında da değişikliğe gitti. Gençlerbirliği karşısında Mame Thiam'a 11'de şans veren Bulut, Beşiktaş'a karşı ise Mbwana Samatta'yı sahaya sürdü.Beşiktaş karşısında kalede Altay Bayındır görev alırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluştu. Orta ikilide Luiz Gustavo'nun yanında İrfan Can Kahveci görevlendirilirken, hücumun sağında Enner Valencia, solunda ise Bright Osayi-Samuel şans buldu. Forvette Mbwana Samatta oynarken, arkasında de Dimitris Pelkas yer aldı.Harun Tekin, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Ferdi Kadıoğlu, Marcel Tisserand, Mame Thiam, Filip Novak ve Gökhan Gönül maça yedekler arasında başladı.Fenerbahçe'nin milli sol beki Caner Erkin, 1 ay sonra takımıyla ilk 11'de maça çıktı. Son olarak 21 Şubat tarihinde Kadıköy'de Göztepe'ye 1-0 kaybedilen karşılaşmada 11'de forma giyen tecrübeli oyuncu, daha sonra ise takımdan uzak kalmıştı. Disiplinsiz davranışları gerekçesiyle Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve İttifak Holding Konyaspor müsabakalarında kadroda yer almayan Caner, geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği maçının kadrosuna girmiş ancak forma şansı bulamamıştı.Fenerbahçe'nin milli sağ beki Nazım Sangare, 4 lig maçının ardından 11'de görevlendirildi. Sezon boyunca sağ bekte istikrarlı bir performans sergileyen Nazım, son olarak Göztepe maçına 11'de başlamıştı. Göztepe'den sonra Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında yedek soyunan Nazım, 4 maçın ardından 11'deki yerine döndü.Beşiktaş'ın devre arasında kiraladığı Cenk Tosun, ligde 4 maç sonra kadroda yer alabildi. Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçının ardından sakatlanan ve Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında kadroda yer alamayan Cenk, sakatlığının ardından derbi maça yedek olarak başladı. Siyah-beyazlı takımdan 2017'de Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla ikinci döneminde 3 yıl 2 ay sonra Vodafone Park'ta bir karşılaşmanın kadrosunda yer aldı. Beşiktaş'a transferinin ardından kupada İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçta forma giyen Cenk Tosun, ayrıca Süper Lig'de Gençlerbirliği ile oynana dış sahadaki karşılaşmada süre almıştı. Tecrübeli oyuncu, sakatlığı nedeniyle Vodafone Park'ta Yukatel Denizlispor ve Gaziantep ile oynanan karşılaşmalarda kadroda yer alamamıştı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Francisco Montero, Ajdin Hasic, Necip Uysal ile Bernard Mensah yedek soyundu.Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de müsabakaya çıktı. Sakatlığı sebebiyle transferinin ardından bazı maçları kaçıran İrfan Can, ilk kez Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında görev almıştı. Bu müsabaka dışında İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında da sonradan görev alan İrfan, Beşiktaş'a karşı ise ilk kez 11'de forma giydi.Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Jose Sosa, ligde 7 maçın ardından yedek kulübesine çekildi. Son haftalarda yükselen bir performans ortaya koyan ve üst üste 7 lig maçında ilk 11'de oynayan Sosa, Beşiktaş'a karşı ise yedek soyunduruldu. Teknik direktör Erol Bulut, Sosa'nın yerine o pozisyonda İrfan Can Kahveci'yi görevlendirdi.Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 3 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Mesut Özil ve Diego Perotti kadroda yer almadı.Beşiktaş'ta sakatlığı henüz geçmeyen Gökhan Töre, derbi maçta takımını yalnız bıraktı.Mücadeleye Beşiktaş topa sahip olarak başladı. Fenerbahçe ise yarı alanında çok adamla kalarak başladı. İlk 20 dakikada iki takım da tedbirli bir oyunu tercih etti ve derbide bu sürede tempo düşük kaldı.Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in olduğu kanadı etkili bir şekilde kullanmaya çalıştı ve Nijeryalı oyuncuyu savunma arkasına kaçırmaya çabaladı. Maçın ilk tehlikeli atağı da 15. dakikada bu şekilde geldi. Valencia'nın uzun pasıyla ceza alanında topla buluşan Osayi-Samuel, karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Ersin Destanoğlu'nu geçemedi.Beşiktaş ise Aboubakar'ı sağ kanada yakın kullandı ve Serdar Aziz ile birebir bırakmaya çalıştı. Beşiktaş'ın ilk etkili atağı ise 25. dakikada geldi. Aboubakar, Serdar Aziz'den sıyrılarak vurdu ancak Altay köşeye giden topu kornere çeldi. Korner dönüşünde Atiba, altı pas önünde köşeye vurdu ama Altay bir kez daha yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.İlk yarının son etkili atağını 37. dakika geldi. Ceza sahası içinde İrfan Can'ın ortasıyla topla buluşan Osayi-Samuel, pasını Nazım Sangare'ye aktardı. Sangare'nin altıpas önünden yaptığı vuruş üstten auta gitti.Beşiktaş, devre sonunda Rachid Ghezzal ile ceza sahası dışından gole yaklaştı ancak meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.Beşiktaş, ikinci yarıya da topa sahip olarak başladı. Kanatları kullanmaya çalışan siyah beyazlılar, 47. dakikada Valencia'nın Rosier'e yaptığı faul sonrası duran top kazandı.Kazanılan serbest vuruşu kullanan Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Vida'nın, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Altay'ın sağından ağlarla buluştu.1-0'dan sonra Fenerbahçe, daha atak oynamaya başladı. Beşiktaş ise rakibini yarı alanında karşılayıp kazanılan toplarla hızlı hücumu düşünmeye başladı. Karşılıklı top kayıplarıyla geçen bölümün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut ilk değişikliklerini yaptı. İrfan Can, Samatta ve sakatlanan Serdar Aziz yerine Sosa, Thiam ve Tisserand oyuna dahil oldu.Beşiktaş, 62. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Ghezzal'ın pası sonrası Tisserand'ı hızlı bir vücut hareketiyle geçen Aboubakar, Altay ile karşı karşıya kaldı. Kamerunlu oyuncunun yerden vuruşunu Altay çıkardı.Fenerbahçe, üst üste ortalarla Beşiktaş kalesine yüklenmeye başladı. 71. dakikada Fenerbahçe, skoru eşitlemeye çok yaklaştı. Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Ersin topu 'çatal'dan çıkardı.Beşiktaş'ta ilk oyuncu değişikliği 73. dakikada geldi. Adem Ljajic'in yerine Bernard Mensah oyuna dahil oldu. Fenerbahçe ise son haklarını Osayi-Samuel ve Valencia yerine Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu alarak kullandı.Fenerbahçe maçın son bölümünde tüm riskleri alarak Beşiktaş kalesinde gol aradı. Özellikle Caner Erkin ile sol kanadı etkili kullanan Fenerbahçe, üst üste ortalarla Beşiktaş savunmasının üstüne gitti. Ancak Fenerbahçe golü ortayla değil merkezden Ozan Tufan ile buldu.1-1'den sonra Fenerbahçe, çok adamla hücumlarına devam etti. Bu pozisyonlarda Fenerbahçe, Ozan Tufan ile iki kez gole yaklaştı. Uzatma dakikalarında Ozan Tufan'ın bir şutunu çizgiden Vida çıkarırken, altıpas önünden yaptığı bir diğer vuruş ise savunmadan geri geldi.Beşiktaş'ta ise Aboubakar son uzatma dakikasında bulduğu net bir fırsattan yararlanamadı ve derbi 1-1 sona erdi.6. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Pelkas'ın uzak mesafeden şutunda, top yandan auta gitti.14. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda Serdar Aziz'den sıyrılan Aboubakar'ın zayıf vuruşunda, top kaleci Altay'da kaldı.15. dakikada Valencia'nın savunma arkası pasına hareketlenen Osayi-Samuel, ceza sahası içinde topu göğsüyle önüne aldı. Samuel kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topa dokunamadı ve Ersin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.21. dakikada Ghezzal'ın ortasında ceza sahasında Valencia'nın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.26. dakikada Ljajic'in pasıyla solda topla buluşan Aboubakar, ceza sahasına girdikten sonra Serdar Aziz'den sıyrılarak vuruşunu yaptı ama kaleci Altay topu kornere çeldi.27. dakikada Ljajic'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Hutchinson'un yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.37. dakikada Samuel-Osayi'nin pasıyla panaltı noktasının sağında müsait durumda topla buluşan Nazım'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.44. dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan arka direğe plasesinde, top az farkla auta çıktı.53. dakikada Ljajic'in yerden pasında ceza yayı içinde topla buluşan Aboubakar'ın bekletmeden şutunda, kaleci Altay son anda parmakların ucuyla meşin yuvarlağı kornere gönderdi.62. dakikada Ghezzal'in pasıyla topla buluşan Aboubakar, şık bir çalımla Tisserand'ı geçtiği anda kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Aboubakar'ın yerden şutunda Altay meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.71. dakikada Sosa'nın ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta kaleci Ersin, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.79. dakikada Caner Erkin'in soldan yerden ortasında arka direkte Atiba, son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.86. dakikada Atiba'nın pasında ceza alanının hemen önünde topla buluşan Ghezzal'in kötü şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.90. dakikada Caner'in soldan ortasında, arka direkte topla buluşan Szalai'in indirdiği topa Gustavo gelişine sert vurdu ama meşin yuvarlak kaleci Ersin'den sekti. Ozan Tufan'ın arka direkte tamamlamak istediği topu Rosier kornere gönderdi.90+5. dakikada N'Sakala'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Aboubakar'ın sert şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.: Vodafone Park: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, De Souza, Atiba (Dk. 90+4 Necip Uysal), Ghezzal, Ljajic (Dk. 73 Mensah), Larin (Dk. 89 N'Koudou), Aboubakar: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz (Dk. 60 Tisserand), Szalai, Caner Erkin, Gustavo, İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Sosa), Valencia (Dk. 75 Ozan Tufan), Pelkas, -Osayi (Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu), Samatta (Dk. 59 Thiam): Dk. 48 Vida (Beşiktaş), Dk. 89 Ozan Tufan: Dk. 31 Samatta, Dk. 47 Valencia, Dk. 58 Serdar Aziz, Dk. 79 Sosa, Dk. 90+2 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 35 Larin, Dk. 90+3 Ghezzal (Beşiktaş)