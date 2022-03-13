Dev derbide 351. maç

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, 351. kez kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dev derbide 351. maç
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13 Mart 2022 09:49
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasındaki derbide 14 Mart Pazartesi günü karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 351. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 350 maçın 123'ünü Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 488 golüne, siyah-beyazlılar 458 golle karşılık verdi.

Lig müsabakaları

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 127 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 46, Beşiktaş ise 38 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 154, siyah-beyazlılar 134 gol attı.

Nef Stadı'ndaki maçlar

Galatasaray, 2011'de açılan Nef Stadı'nda konuk ettiği Beşiktaş'a karşı üstünlük sağladı.

İki takım arasında bu statta 26 Şubat 2012'de oynanan ilk maçı 3-2'lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe'de oynanan 11 karşılaşmada ev sahibi ekip 7 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 17 gole karşılık Beşiktaş 8 gol buldu.

Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 6 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılılar, son 10 karşılaşmanın 6'sında gol bulamazken, siyah-beyazlılar 3 müsabakayı gol atamadan tamamladı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-BJK)
27.02.2017 Türk Telekom Lig 0-1
02.12.2017 Vodafone Park Lig 0-3
29.04.2018 Türk Telekom Lig 2-0
02.12.2018 Vodafone Park Lig 0-1
05.05.2019 Türk Telekom Lig 2-0
27.10.2019 Vodafone Park Lig 0-1
15.03.2020 Türk Telekom Lig 0-0
17.01.2021 Vodafone Park Lig 0-2
08.05.2021 Türk Telekom Lig 3-1
25.10.2021 Vodafone Park Lig 1-2
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