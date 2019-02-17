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Dev derbi tarihi açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 23 ve 24. hafta programları açıklandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki mücadelenin tarihi ve saati de belli oldu.

Kaynak: Sporx.com
Dev derbi tarihi açıklandı!
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17 Şubat 2019 11:36
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'in 23 ve 24. haftasının programlarını açıkladı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi 25 Şubat pazartesi 21.00'de oynanacak.

Fenerbahçe'nin perşembe günü Avrupa Ligi'nde Zenit ile rövanş maçına çıkacak olması nedeniyle pazartesi günü oynanma kararı alındığı belirtildi.

Sarı- Lacivertliler, ligin ilk yarısında da 20 Eylül Perşembe günü Kupa 2'de Dinamo Zagreb ile karşılaşmış ve aynı haftadaki Beşiktaş derbisi pazartesi günü oynanmıştı.

İŞTE SÜPER LİG'DE 23 VE 24. HAFTA PROGRAMLARI






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