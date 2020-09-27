Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbi maçta karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. İki takım arasındaki son 12 maçın 8'i beraberlikle tamamlandı.



Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta her iki takımın savunmaları hata yapmadı. Galatasaray'da Marcao ve Luyindama, Fenerbahçe'de ise Altay ve Luiz Gustavo, savunmadaki müdahaleleriyle dikkat çekti.



Derbide tam 12 sarı kart çıktı. Galatasaray'da Marcao, Luyindama, Taylan, Arda, Belhanda, Falcao ve Etebo; Fenerbahçe'de ise Tisserand, Gökhan Gönül, Jose Sosa, Luiz Gustavo ve teknik direktör Erol Bulut sarı kart gördü.



Bu sonucun ardından Galatasaray 7, Fenerbahçe ise 5 puana yükseldi.



Galatasaray, gelecek hafta Kasımpaşa ile 4 Ekim Pazar 19.00'da deplasmanda karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise 3 Ekim Cumartesi 19.00'da Karagümrük'ü konuk edecek.



FATİH TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişiklik yaptı.



Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla karşılaşan ve rotasyona giden Galatasaray'da teknik direktör Terim, Süper Lig'deki kadro istikrarını korudu. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbiye Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı. Terim, Süper Lig'de oynanan son Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Marcelo Saracchi'nin yerine Martin Linnes'i görevlendirdi.



Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Oghenekaro Etebo, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Mbaye Diagne görev bekledi.



EROL BULUT'TAN 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen hafta oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.



Genç teknik adam, Atakaş Hatayspor karşısında 11'de görevlendirdiği Zanka, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu'nu yedek kulübesine çekti.



Bulut, bu isimlerin yerine yeni transferler Marcel Tisserand ve Jose Sosa ile Deniz Türüç'ü ilk 11'de sahaya sürdü.



Kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren 45 yaşındaki çalıştırıcı, savunma hattını Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos ve Caner Erkin'den oluşturdu.



Orta ikilide Luiz Gustavo ve Jose Sosa'ya şans veren genç teknik adam, bu isimlerin önünde Deniz Türüç, Ozan Tufan ve Mame Thiam üçlüsünü oynattı. Sarı-lacivertli ekipte forvet mevkisinde ise Enner Valencia görevlendirildi.



JOSE SOSA VE TISSERAND İLK KEZ 11'DE



Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, sarı-lacivertli formayı ilk kez Galatasaray derbisinde giydi. Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray derbisine 11'de başladı.



Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirildi. Teknik direktör Erol Bulut, hastalığı sebebiyle sezon başında takımla fazla çalışma fırsatı bulamayan Sosa'yı, ligde Çaykur Rizespor karşısında 77. dakikada, Atakaş Hatayspor karşısında ise ikinci yarıda oyuna almıştı.



OĞULCAN ÇAĞLAYAN İLK KEZ KADRODA



Galatasaray'ın yeni transferi Oğulcan Çağlayan, ilk kez bir resmi maçın kadrosuna alındı.



Çaykur Rizespor ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-kırmızlı kulüple sözleşme imzalayan 24 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe derbisinde yedekler arasında yer aldı.



DIRAR VE RODRIGUES KADRODA YOK



Teknik direktör Erol Bulut, Galatasaray karşısında Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i 21 kişilik kadroya almadı. Genç teknik adam, hafif sakatlığı bulunan Dirar ile takımdan gönderilmesi gündemde olan Garry Rodrigues'e Galatasaray derbisinin kadrosunda yer vermedi.



FERDİ KADIOĞLU, 7 HAFTA SONRA YEDEKTE



Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray karşısında yedek kulübesine çekildi. Geçen sezonun özellikle son bölümünde gösterdiği olumlu performansla dikkatleri çeken Ferdi, bu sezon istenilen başlangıcı yapamadı. Deplasmandaki Çaykur Rizespor ve Ülker Stadı'ndaki Atakaş Hatayspor müsabakalarında ilk 11'de görevlendirilen Ferdi, Galatasaray karşısında ise formayı kaptırdı.



Ferdi, geçen sezondan itibaren üst üste 7 lig maçında ilk 11'de forma giymişti. Genç oyuncu, son olarak geçen sezonun 29. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında yedek soyunmuştu.



FENERBAHÇE'NİN TRANSFERLERİ KULÜBEDE



Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Tolga Ciğerci'yi Galatasaray karşısında yedek kulübesine çekti. Bu sezon sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı ilk 2 maça 11'de başlayan Tolga, gösterdiği performansla tepki toplamıştı.



Fenerbahçe'de kadroya en son katılan Mbwana Samatta ile Nazım Sangare, Galatasaray karşısında yedek soyundu. İki futbolcu, yedek kulübesinde teknik direktör Erol Bulut'tan şans bekledi.



Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Deniz Türüç'ü Galatasaray karşısında 11'de görevlendirdi. Bulut, Çaykur Rizespor karşısında forvet arkasında görevlendirdiği milli oyuncuyu, Atakaş Hatayspor mücadelesinde yedek soyundurmuştu. Deniz, Hatay temsilcisine karşı 82. dakikada oyuna dahil olmuştu.



BAŞKANLAR, BİRLİKTE İZLEDİ



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, derbiyi Türk Telekom Stadı'nda izledi. Ali Koç, karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile takip etti.



ALPASLAN DİKMEN UNUTULMADI



Galatasaray taraftarları, utrAslan taraftar grubunun kurucusu Alpaslan Dikmen'i ölüm yıl dönümünde andı.



Türk Telekom Stadı tribünlerine, 27 Eylül 2008'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Dikmen'in anıldığı pankartlar asıldı.



AZERBAYCAN'A DESTEK PANKARTI



Tribüne Azerbaycan'a destek amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hazırlatılan pankartlar asıldı.



Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına karşı hazırlatılan pankartlarda Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yer aldı. Pankartlarda, "Tek millet iki devlet, kardeşlerimizin yanındayız" ifadeleri yer aldı.



İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN



Hakem Ali Palabıyık'ın düdüğüyle başlayan mücadelede Galatasaray topa sahip olurken, Fenerbahçe ise kazandığı toplarla orta sahayı hızlı geçerek kontrataklarla gelmeye çalıştı. Fenerbahçe, özellikle kanatları kullanarak ataklar yaptı.



Maçın ilk tehlikeli atağını ise 7. dakikada Galatasaray yaptı Taylan Antalyalı'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Altay Bayındır son anda topu kornere çeldi.



FENERBAHÇE, 10'DAN SONRA ETKİLİ OLDU



Fenerbahçe, 10. dakikadan sonra oyunun kontrolünü almaya başladı. Caner Erkin ve Gökhan Gönül ile kanatları etkin kullandı. Galatasaray'da ise Marcao ve Luyindama kanatlardan gelen bu ortaları başarıyla çevirdi.



GALATASARAY, 20'DE KONTROLÜ ALDI



Galatasaray ise 20. dakika sonrası oyuna ağırlığını koymayı başardı. 20'de Arda Turan'ın kafa vuruşunda sarı kırmızılı ekip gole yaklaştı ancak Altay, iki hamlede bu topu çıkarmayı başardı. Galatasaray, oyun üstünlüğünü devre sonuna kadar götürmeyi başardı.



Bu süreçte 36'da Feghouli, topu ağlara göndermeyi başarsa da yan hakem Serkan Olguncan ofsayt bayrağını kaldırdı. İki takım, ilk devrenin son 10 dakikasında orta sahaları çok rahat geçti ancak bu durumu iki takım da son paslardaki hataları nedeniyle pozisyona giremedi.



Mücadelenin ilk devresi başladığı gibi 0-0 sona erdi.



MARCAO VE LUYINDAMA GEÇİT VERMEDİ



İkinci yarıya her iki takım da başladığı 11'lerle çıktı.



Fenerbahçe, ikinci yarıya daha etkili başlayan taraf oldu. Sağ ve sol kanatlardan yaptığı ataklarla etkili olan Fenerbahçe, ilk yarıda olduğu gibi yine Marcao ve Luyindama'yı aşamadı.



Galatasaray ise ikinci yarıda hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. 55, 57 ve 59'da üç tehlikeli kontratak yapan Galatasaray, bu ataklarda Feghouli ile sonuca ulaşamadı.



DEĞİŞİKLİKLER ÇARE OLMADI



Takımlar, 60. dakikadan sonra oyunu daha da kontrollü oynamaya başladı. Oyunun boyunun uzadığı bu dakikalarda sık sık top kayıpları yaşandı ve sarı kartlar çıktı.



Maçtaki ilk oyuncu değişikliğini 66'da Fenerbahçe yaptı. Mame Thiam yerine yeni transfer Mbwana Samatta oyuna dahil oldu. 71'de ise Fatih Terim, 3 değişiklik birden yaptı. Arda, Falcao ve Feghouli yerine Babel, Etebo ve Diagne oyuna girdi.



HOCALARIN ÇABALARI, ETKİLİ OLMADI



Ancak, dakikalar geçtikçe takımların temposu düştü ve pas hataları artmaya başladı. Bu nedenle takımlar pozisyona giremedi.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 78'de oyuna ikinci müdahalesini yaptı ve Deniz Türüç yerine Ferdi Kadıoğlu'nu oyuna aldı.



Teknik direktörlerin tüm çabalarına ve oyuncularını hücum yönünde cesaretlendirmesine rağmen maç, başladığı gibi 0-0 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada Linnes'in yerden pasında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak üstten kornere gitti.

18. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde ön direkte topla buluşan Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

20. dakikada Elabdellaoui'nin sağ çaprazdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Arda Turan'ın kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

26. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Linnes sert vurdu, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



52. dakikada Thiam'ın pasında ceza alanı önünde topla buluşan Deniz Türüç sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

59. dakikada Belhanda'nın uzak mesafeden şutunda, top farklı bir şekilde auta çıktı.

63. dakikada Lemos'un uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

65. dakikada soldan gelişen Galatasaray atağında topla ceza alanına çaprazdan giren Arda Turan'ın önünü boşalttığı anda sert vuruşunda kaleci Altay Bayındır, Lemos'a da çarpan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

73. dakikada sol çaprazda topla buluşan Babel, bekletmeden ceza alanı içinde Emre Kılınç'ı gördü. Bu oyuncunun dönerek yerden şutunda kaleci Altay Bayındır yine iki hamlede topun sahibi oldu.



Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda (Dk. 89 Ömer Bayram), Emre Kılınç, Feghouli (Dk. 70 Babel), Arda Turan (Dk. 70 Etebo), Falcao (Dk. 71 Diagne)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Lemos, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Sosa, Ozan Tufan (Dk. 87 Mert Hakan Yandaş), Deniz Türüç (Dk. 78 Ferdi Kadıoğlu), Thiam (Dk. 65 Samatta), Valencia

Sarı kartlar: Dk. 12 Sosa, Dk. 23 Tisserand, Dk. 69 Gökhan Gönül, Dk. 90+1 Luiz Gustavo, Dk. 90+5 Erol Bulut (Teknik direktör) (Fenerbahçe), Dk. 15 Luyindama, Dk. 47 Falcao, Dk. 61 Arda Turan, Dk. 62 Taylan Antalyalı, Dk. 82 Etebo, Dk. 85 Marcao, Dk. 86 Belhanda (Galatasaray)



