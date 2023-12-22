Dev derbi için üç hakem ön planda! Kritik gün...

Ezeli rekabette sezonun son maçını kimin yöneteceği merakla bekleniyor. Abdülkadir Bitigen, Arda Kardeşler ve Volkan Bayarslan'ın ismi öne çıkıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Dev derbi için üç hakem ön planda! Kritik gün...
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22 Aralık 2023 09:58
Dev derbi öncesinde en çok konuşulan konulardan biri de karşılaşmayı kimin yöneteceği...

Kritik müsabakada sadece orta hakem değil, gözler VAR hakemlerinin de üzerinde olacak!

Merkez Hakem Kurulu'nun bu mücadeleye atayacağı hakemin bugün belli olması beklenirken, öne çıkan üç isim var.

Abdülkadir Bitigen, Arda Kardeşler ver Volkan Bayarslan, bu mücadeleyi yöneteceği düşünülen hakemlerin ilk sırasında geliyor. 18. haftanın hakemleri, bugün Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanacak.

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