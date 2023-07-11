Detroit'ten Isaiah Stewart'a 64 milyon dolar!

Detroit Pistons ve Isaiah Stewart'ın, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre dört yıllığı 64 milyon dolarlık bir kontrat uzatması için anlaştığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Detroit'ten Isaiah Stewart'a 64 milyon dolar!
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11 Temmuz 2023 10:27
Detroit Pistons ve Isaiah Stewart'ın, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre dört yıllığı 64 milyon dolarlık bir kontrat uzatması için anlaştığı bildirildi.

Stewart, 2020 NBA Draftı sınıfının maksimum olmayan bir uzatma kontratına imza atan ilk üyesi oldu.

Stewart önceki sezon 50 maçta ortalama 28.3 dakikada sahada kalmış ve 11.3 sayı, 8.1 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalamıştı.

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