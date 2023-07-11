Detroit Pistons ve Isaiah Stewart'ın, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre dört yıllığı 64 milyon dolarlık bir kontrat uzatması için anlaştığı bildirildi.



Stewart, 2020 NBA Draftı sınıfının maksimum olmayan bir uzatma kontratına imza atan ilk üyesi oldu.



Stewart önceki sezon 50 maçta ortalama 28.3 dakikada sahada kalmış ve 11.3 sayı, 8.1 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalamıştı.



