Detroit'ten Cade Cunningham'e 226 milyon dolar!

Detroit Pistons, genç yıldızı Cade Cunningham ile kontratını beş yıllığı 226 milyon dolara uzatma üzerine anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Detroit'ten Cade Cunningham'e 226 milyon dolar!
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01 Temmuz 2024 11:35
Detroit Pistons, genç yıldızı Cade Cunningham ile kontratını beş yıllığı 226 milyon dolara uzatma üzerine anlaşmaya vardı.

Pistons, The Athletic'ten Shams Charania'nin haberine göre Cade Cunningham ile mevcut kontratını beş yıllığı maksimum 226 milyon dolarlık sözleşmeyle uzatma konusunda anlaştı.

Geçtiğimiz sezon Cunningham, 62 maçta 33,5 dakikada 22,7 sayı, 4,3 ribaund ve 7,5 asist ortalamaları yakalamıştı.

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