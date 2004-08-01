Detroit Pistons'ın yeni GM'i, Troy Weaver olacak!

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Detroit Pistons, bir sonraki genel menajeri olarak Troy Weaver'ı işe alma anlaşmasını sonuçlandırıyor.



Weaver şu anda Oklahoma City Thunder için basketbol operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı olarak çalışıyor. 2010 yılından bu yana Thunder'da çalışan Weaver, başkan yardımcısı ve genel menajer yardımcısı da dahil olmak üzere geçmiş rollerde görev almıştı ve burada Russell Westbrook gibi Thunder'ın draft ettiği oyuncuları belirlemede önemli bir rol oynamıştı.



Bundan önce Weaver, 2004-08 yılları arasında Utah Jazz'da baş scout ve oyuncu personeli direktörü olarak çalışmıştı.



Pistons, şimdiye dek genel menajeri yardımcıları Sachin Gupta ve Pat Garrity ile operasyonlarını yürütüyordu.



En son GM'leri Ed Stefanski, "basketbol operasyonları kıdemli danışmanı" ünvanı altında çalışıyor.



Wojnarowski, Weaver'ın şu anda NBA'de dokuzuncu siyahi genel menajer olacağını ve Pistons'ı çalıştıran Stefanski ile çalışacağını belirtti.



Detroit Free Press'ten Omari Sankofa II, Pistons'ın veteran danışmanı Ed Stefanski'ye rapor verecek deneyimli bir aday aradığını açıklamıştı.



Sankofa'nın raporunda, Pistons'ın eski oyuncular Chauncey Billups ve Tayshaun Prince'i genel menajer yardımcısı adayları olarak gördükleri yer alıyordu.



