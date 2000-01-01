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Detroit Pistons, Wayne Ellington ile anlaştı

Detroit Pistons'ın, Wayne Ellington ile tek yıllığı 2.6 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığı açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons'ın, Wayne Ellington ile tek yıllığı 2.6 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladığı açıklandı.

Ellington'ın aşil ve ayak bileğinden yaşadığı sakatlıklar, kendisini geçtiğimiz sezon New York Knicks ile 36 maçla sınırlamıştı. 32 yaşındaki oyuncu, maç başına dört üçlük denemesinde %35.5 isabet bulurken, 5.1 sayı ortalaması yakalamıştı.

Ellington'ın, Delon Wright ve Svi Mykhailiuk'un bulunduğu şutör guard rotasyonunda bir sonraki sırada yer alacağı, ancak yine de takımın sahada alanı açması açısından önemli bir rol oynayacağı düşünülüyor.

UNC çıkışlı oyuncu, 2009 yılında Minnesota Timberwolves tarafından 28'inci sırada Draft edilmişti.


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