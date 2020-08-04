Detroit Pistons, J. Cole'a NBA fırsatı sundu!

.@JColeNC we see you out here. You said they only got 12 slots on the Pistons.



Hit us up for that tryout. This is for all the dreamers @bleacherreport #Dreamville https://t.co/6K24xaI28b pic.twitter.com/GYuG5LvqDE



— Detroit Pistons (@DetroitPistons) August 4, 2020

Detroit Pistons, ünlü rapçi J. Cole'a yönelik bir tweet atarak, kendisine hazır olduğunda takımla şansını deneme fırsatı sundu.Bir diğer eski rap yıldızı Percy "Master P" Miller, geçtiğimiz gün, tam adı Jermaine Lamarr Cole olan J. Cole'un bir NBA kadrosuna girmek için ne yapması gerektiği konusunda tavsiye istediğini açıkladı. Master P, 90'lı yıllarda Toronto Raptors ve Charlotte Hornets formaları giymişti.Pistons'ın tweet'i şu şekildeydi:35 yaşındaki Cole, The Players Tribune tarafından Temmuz ayında yayınlanan ve gençliğinde NBA'e girme hayalleri olduğunu belirten bir makale yazmıştı. Ünlü rapçi, 2012 All-Star Ünlüler Maçı'nda oynamış ve NBA sahasına ilk o zaman adım atmıştı.