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Detroit Pistons, J. Cole'a NBA fırsatı sundu!

Detroit Pistons, ünlü rapçi J. Cole'a yönelik bir tweet atarak, kendisine hazır olduğunda takımla şansını deneme fırsatı sundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Detroit Pistons, ünlü rapçi J. Cole'a yönelik bir tweet atarak, kendisine hazır olduğunda takımla şansını deneme fırsatı sundu.

Bir diğer eski rap yıldızı Percy "Master P" Miller, geçtiğimiz gün, tam adı Jermaine Lamarr Cole olan J. Cole'un bir NBA kadrosuna girmek için ne yapması gerektiği konusunda tavsiye istediğini açıkladı. Master P, 90'lı yıllarda Toronto Raptors ve Charlotte Hornets formaları giymişti.

Pistons'ın tweet'i şu şekildeydi:

 

"Seni görüyoruz J. Cole. Pistons'da sadece 12 kişilik yer olduğunu söylemiştin. Deneme yapmak için bize ulaş. Burası tüm hayal kuranlar için."

35 yaşındaki Cole, The Players Tribune tarafından Temmuz ayında yayınlanan ve gençliğinde NBA'e girme hayalleri olduğunu belirten bir makale yazmıştı. Ünlü rapçi, 2012 All-Star Ünlüler Maçı'nda oynamış ve NBA sahasına ilk o zaman adım atmıştı.


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