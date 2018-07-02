Detroit Pistons, Glenn Robinson'a inandı!

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Detroit Pistons'ın, Indiana Pacers ile kontratı sona eren Glenn Robinson III ile anlaşma sağladığı iddia edildi.Yahoo Sports'tan Shams Charania'nın hyaberine göre; Pistons, Glenn Robinson'a 2 yıl 8.3 milyon dolarlık bir kontrat teklif etti. Pacers ile olan kontratının oyuncu opsiyonunu kullanmayan ve serbest kalan Robinson, bu teklifi kabul etti.24 yaşındaki şutör forvet Glenn Robinson, 2014 draftında 40. sıradan Timberwolves tarafından seçilmişti. 1 senelik T'Wolves macerasndan sonra 76ers'a geçen oyuncu, son 3 sezon boyunca Pacers'ta oynamıştı. Glenn Robinson, 2017 yılında NBA All-Star Smaç şampiyonluğunu da kazanmıştı.Glenn Robinson III, geçen sezon oynadığı 23 maçta 4.1 sayı ve 1.6 ribaunt ortalamaları yakaladı.