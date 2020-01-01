Detroit, LiAngelo Ball'u serbest bıraktı

Detroit Pistons'ın, LiAngelo Ball'u serbest bırakmaya karar verdiği bildirildi.



New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball ve Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball'un ortanca kardeşi olan LiAngelo, Pistons ile 10 günlük bir kamp anlaşması altındaydı ve kamp bittikten sonra serbest bırakıldı.



Ball artık Pistons'un G-League bağlantılı ekibi Grand Rapids Drive'a katılabilir ve NBA'de oynamak için yeni bir Exhibit 10 kontratı veya iki yönlü kontratı kovalayabilir.



LiAngelo dışında, Pistons'ın ayrıca Anthony Lamb ve Louis King'i de serbest bıraktığı eklendi.



