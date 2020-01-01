Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Detroit, LiAngelo Ball'u serbest bıraktı

Detroit Pistons'ın, LiAngelo Ball'u serbest bırakmaya karar verdiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons'ın, LiAngelo Ball'u serbest bırakmaya karar verdiği bildirildi.

New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball ve Charlotte Hornets çaylağı LaMelo Ball'un ortanca kardeşi olan LiAngelo, Pistons ile 10 günlük bir kamp anlaşması altındaydı ve kamp bittikten sonra serbest bırakıldı.

Ball artık Pistons'un G-League bağlantılı ekibi Grand Rapids Drive'a katılabilir ve NBA'de oynamak için yeni bir Exhibit 10 kontratı veya iki yönlü kontratı kovalayabilir.

LiAngelo dışında, Pistons'ın ayrıca Anthony Lamb ve Louis King'i de serbest bıraktığı eklendi.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal