Detroit Pistons'ın iki başantrenör adayıyla görüşme yapmak için izin aldığı bildirildi.



Pistons, normal sezonun sona erişiyle takım yönetimine geçmeyi planladığını açıklayan eski koç Dwane Casey'in yerine yeni bir başantrenör bulma çalışmalarını sürdürüyor.



ESPN'den Adrian Wojnarowski ve The Athletic'ten Shams Charania'nın açıklamasına göre, Pistons sırasıyla Brooklyn Nets'in yardımcı antrenörü Brian Keefe ve New Orleans Pelicans'ın yardımcı antrenörü Jarron Collins ile görüşme yapmak için izin aldı.



2006'da Spurs'e video koordinatörü olarak katıldığından beri beş NBA takımında bulunan Keefe, Oklahoma City Thunder'da Pistons genel menajeri Troy Weaver ile çalışmış ve son iki sezonu Brooklyn Nets'te geçirmişti.



Collins ise, Utah Jazz, Phoenix Suns, LA Clippers ve Portland Trail Blazers ekipleriyle 11 sezon forma giymiş ve Golden State Warriors'ın koçluk kadrosunun bir üyesi olarak üç NBA şampiyonluğu kazanmıştı. Sonrasında ise 2021'de başantrenör Willie Green işe alındığında New Orleans'a dahil olmuştu.





