Destruction AllStars'ın PS5 fragmanı yayınlandı

İlk olarak yaz aylarında PlayStation'a özel oyun olarak duyurulan, sonrasında ise hakkında pek bir şey görme şansına erişemediğimiz Destruction AllStars'tan nihayet yeni bilgiler gelmeye başladı. Bugün yayınlanan yeni fragmanda, oyunun PlayStation 5'te nasıl göründüğüne dair önemli bir fikir sunacak 2 dakikalık oynanış videosu yayınlandı.



Yayınlanan fragmana baktığımızda Destruction AllStars'ın son derece eğlenceli mekaniklere sahip iyi bir oyun olduğu görülüyor. Yıkım oyunlarını seven oyuncuların ilgisini çekecek Destruction AllStars'ta ilk başta arabayla mücadele etmeye başlıyoruz. Eğer oyunda aracımız yok olursa, kaosun hakim olduğu bu arenada yaya kalıyoruz ve geride kalan araçlarla son derece riskli bir mücadeleye giriyoruz. Bu noktada arabası olan oyuncularla mücadele ederek onları araçlarından indirebilir ve tekrardan mücadelede sıkı bir rakip haline bürünebiliriz. Bunun dışında özel bir araç çağırma şansınızın da olduğunu söyleyelim.



Destruction AllStars'ın grafik motoru ilgi çekici görünüyor



Oyunun yayınlanan oynanış fragmanına baktığımızda mekaniklerin son derece eğlenceli olduğunu gördük. Bununla birlikte oyunun grafik motorunun da son derece başarılı işler yapıldığını net bir şekilde görüyoruz. Özellikle araçların ve etrafın parçalanma mekanikleri son derece başarılı. Bir çarpışma sonucunda pek çok parçanın etrafa sıçradığını gördüğümüz oyun, PS5'in donanımını sonuna kadar kullanacakmış gibi görünüyor.



Destruction AllStars ertelenmişti



Her ne kadar oyunun yeni fragmanı beklentileri artırmış olsa da oyunun çıkışı için bir süre daha beklememiz gerekiyor. İlk başta PS5'in lansman oyunlarından biri olarak açıklanan Destruction AllStars, daha sonrasında Şubat 2021'e ertelenmek zorunda kaldı. Bununla birlikte Destruction AllStars'ın PS Plus üyelerine ücretsiz bir şekilde sunulacağını duyuralım.



Kaynak: webtekno