Destiny ve shz Yeniden Tempo Storm'da

Tempo Storm, Bruno "shz" Martinelli ve Lucas "destiny" Bullo ile anlaşma sağlanıp imzaların atıldığını duyurdu.Brezilyalı ikiliye, Immortals takımının bir süreliğine CS: GO aktivitesini askıya almasından sonra tekrar Tempo Storm yolu gözüktü. Immortals takımı vize problemlerinden ve kötü sonuçlardan muzdarip olmuştu ve takım altyapısını geliştirmek amacıyla sahneden çekildiklerini duyurmuşlardı.Öte yandan Tempo Storm, yeni oyuncuların yerlerini alması için Ricardo "s1" Shinji ve Lucas "Yuji" Yuji ile yollarını ayırdı.Transferin ardından destiny, Tempo Storm'un internet sitesinde şu açıklamalarda bulundu: "Tempo Storm'a döndüğüm için çok memnunum. Birlikte iyi işler başardık ve çok daha güçlü bir şekilde geri döneceğiz. Eminim ki bu yıl büyük işler başarabileceğiz."Bu gelişmeyle Tempo Storm'un yeni kadrosu şöyle şekillendi:⦁ Denis "" Fischer⦁ Paulo "" Felipe⦁ Alef "" Pereira⦁ Lucas "" Bullo⦁ Bruno "" Martinelli