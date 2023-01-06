Destiny Slocum, Hatay Büyükşehir Belediyespor'da

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyun kurucu Destiny Slocum'u transfer etti.



Kulübün basketbol şube sorumlusu Ali Akın, AA muhabirine, en son BOTAŞ'ta oynayan 25 yaşındaki oyun kurucu Slocum ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını söyledi.



Yerli oyuncu transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Akın, "Sezona ligimiz ekiplerinden BOTAŞ'ta başlayan başarılı oyuncu ülkemizde daha önce de Melikgazi Kayseri Basketbol forması giymişti. Slocum'un takımımıza çok büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. Aramıza katılan Slocum'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.





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