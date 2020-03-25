Destici'den, Terim ve Albayrak'a "geçmiş olsun" telefonu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Teknik Direktör Fatih Terim'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Destici'den, Terim ve Albayrak'a 'geçmiş olsun' telefonu
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25 Mart 2020 22:13
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile Teknik Direktör Fatih Terim'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

BBP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Destici, Albayrak ve Terim'e acil şifalar diledi.

Ayrıca Destici, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ı da telefonla aradı.

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