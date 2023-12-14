Ligin 15. haftasının kapanışında Ankaragücü ile Rize'nin 1-1 berabere kaldığı maçtan sonra Sarı-Lacivertliler'in artık 'eski' başkanı olan Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan ardından yerde yüzü tekmelenen Halil Umut Meler, görevine devam etme eğiliminde.Sıcağı sıcağına 'Hakemliği bıraktı' denilse de durum şu an böyle değil. Meler, meslektaşları ve gözlemcilerin birlik içinde yanında olmasından dolayı çok mutlu oldu.Şu anda Türk futbolunun 1 numaralı hakemi olarak gösterilen, Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlar yöneten, EURO 2024'te de görev alması beklenen Halil Umut Meler, bir süre dinlendikten sonra yeniden sahalara dönmeyi düşünüyor.Bu zaman hakkında ise net bir bilgi yok. 1 ayı bulabilir... Başarılı hakem, bu süreçte istirahat edip, endişelenen ailesiyle bolca vakit geçirmek istiyor.