Despotovic Trabzonspor'a koşuyor

Sözleşmesinin bittiği kulübü Orenburg'a veda eden Djordje Despotovic ile ilgili Rus basını "Trabzonspor'a gidebilir" haberleri yaptı.

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Despotovic Trabzonspor'a koşuyor
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27 Mayıs 2020 12:28
Lider Trabzonspor'un Djordje Despotovic ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

Sözleşmesinin bittiği kulübü Orenburg'a "Her şey için teşekkürler Orenburg. Her zaman kalbimde olacaksın" mesajıyla veda eden 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili Rus basını "Trabzonspor'a gidebilir" haberleri yaptı.

Haberde, "Despotovic ile Rostov, CSKA Moskova ve Trabzonspor ile ilgileniyor. Futbolcu yıllık 1 milyon euro istiyor. Bu nedenle Türk ekibine yakın" yorumları yapıldı.

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