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Deschamps: "Tutkumuz, en büyük gücümüz!"

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2-1 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Deschamps: 'Tutkumuz, en büyük gücümüz!'
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17 Ekim 2018 01:07
Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Almanya'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sistemde yaptığı değişiklikle ilgili gelen soruya Deschamps, şu yanıtı verdi:

"Bunu anlatması kolay değil. Fakat, değişiklik sonrası gelen sonuçtan ötürü mutluyum. Bu değişimi yaptım, çünkü bloklar arasında yeterli alan yoktu. Hücum oyuncularımıza daha fazla alan açmak istedim. İlk yarıda yeterince etkin değildik. Sistemler, takımınızı rakibe karşı daha iyi oynatmak içindir. Almanya daha iyiydi ve sistemleri bize karşı daha iyiydik. Hugo Lloris, çok iyi olmasa ve o kurtarışları yapmasa ilk yarı 1-0'dan daha kötü olurdu. Fakat, sonrasında daha iyi oynayan taraf bizdik."

"ALMANYA DAHA TUTKULUYDU, BOŞLUKLARI BULDU"

Geriye düştükten sonra takımının gösterdiği karakterle ilgili gelen soruya Deschamps:

"Daha önce de geriye düştük. Kollektif olarak oynuyor ve bir arada kalarak kazanıyoruz. Aslında maça iyi başladık ama sonra yavaş yavaş geri düştük. Almanya, daha tutkuluydu ve savunmadaki boşluklarımızı buldu. 3 merkez stoperle oynadılar ve hızlı bir şekilde hücuma çıktılar. Onların oyunundaki bazı noktaları gördükten sonra değişikliklere gittik. Takım olarak yeni sisteme de hemen adapte olduk."

"BU TUTKUMUZ, EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ"

Antoine Griezmann'ın ilk yarı sonrası soyunma odasına giderken öfkeli olmasıyla ilgili olarak Deschamps:

"İlk yarıda gösterdiğimiz oyun iyi değildi. Antoine, biraz öfkeliydi. Bu da takımı daha iyi olmaya zorladı. Bazen Antone, bazen başkası daha öfkeli olur. Bu takımın kalitesini bildiği ve o oyunu sahada görmediği için öfkeliydi. Bu tutkumuz, en büyük gücümüz. Bunu kaybetmemeliyiz. Bu şekilde üst seviyede kalırız."

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