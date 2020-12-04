Deschamps: "Mbappe, gol atamasa bile çok değerli"

Fransa Milli Takımı teknik direktörü Didier Deschamps, son dönemde performansı tartışılan Mbappe için açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Deschamps: 'Mbappe, gol atamasa bile çok değerli'
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04 Aralık 2020 18:18
Kylian Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 12 maç skor katkısı yapamaması tartışma konusu oldu. Deschamps, milli takımdan tanıdığı oyuncusu için açıklamalarda bulundu.

Mbappe'nin son Şampiyonlar Ligi golü, 11 Aralık 2019'da Galatasaray karşısındaki 5-0'lık galibiyette geldi.

"GOL ATMASA DA KATKI VERİYOR"

Deschamps, Fransız milli oyuncu için; "Kylian her zaman fark yaratan bir oyuncudur. Kesinlikle skor yapmaya ihtiyacı var. Mbappe'nin yaşadığı her üst seviye oyuncunun yaşayabileceği bir kuraklık dönemi. Bu seriyi bitirmek istemesi normal ama bitiremese bile maçlarda takımına katkı vermeyi sürdürüyor." dedi.

21 yaşındaki Fransız oyuncu, Başakşehir ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında kötü seriyi sona erdirmek isteyecek.



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