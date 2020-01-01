Deschamps: 'Kalite ve yeteneğin birleştiği bir maç oldu'

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Almanya maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Deschamps açıklamasında maçta ikinci golü bulmaya çok yaklaştıklarını ancak bu zor maçtan zaferle ayrıldıklarını belirterek, "Almanya gibi harika bir takıma karşı büyük bir performans gösterdik. Bazı pozisyonlarda daha iyi çıkabilirdik. İkinci golü bulmaya hiç uzak değildik. Kalite ve yeteneğin birleştiği bir maç oldu" diye konuştu.



Fransız hoca ayrıca birlik mesajı da vererek, "Zor maçlarda bir arada olma ve birlikte savaşma konusunda çok yetenekliyiz. Rakibe hücumlarımızla sorun yaratmak istedik ama savunmada da gerçekten iyiyiz." sözlerini kullandı.



