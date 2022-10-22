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Deschamps: "Fas artık sürpriz takım değil"

Fransa'nın hocası Didier Deschamps, İngiltere maçının ardından konuştu.

Deschamps: 'Fas artık sürpriz takım değil'
Fransa Milli Takımı'nın hocası Didier Deschamps, İngiltere'yi eledikleri çeyrek final maçı sonrası açıklamada bulundu.

Deschamps çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını söyleyerek, "Çok büyük bir maç oldu. Önemli bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımın performansının üst seviyesinde olduğunu görmek beni mutlu etti. Oyun anlayışımızı sürdürerek Fas maçına çıkacağız" diye konuştu.

Rakipleri Fas'ın artık sürpriz takım olmaktan çıktığını belirten Fransız hoca "Fas takımı takdiri hakediyor. Tam bir sürpriz yaptılar ama sadece 1 gol yiyerek bu kadar fazla büyük rakibe karşı kazanmayı başardılar. Bu demek oluyor ki artık yaptıkları şey sürpriz değil." açıklamasını yaptı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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