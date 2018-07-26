Derya Ürkmez kimdir, kaç yaşındadır? Derya Ürkmez ile Rafet El Roman sevgili mi?

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Derya Ürkmez ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Almaya'da yaşayan Derya Ürkmez 20 yaşındadır. Genç şarkıcı Youtube, instagram ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden cover yaptığı şarkılar ile ünlenmiştir. Seslendirdiği "Bana Bırak", "Hasret", "Üzülmedin mi?", "Haydi Söyle" ve "İki Aşık" gibi şarkılar en popüler şarkılar arasındadır. Almanya'da yaşayan şarkıcı Derya Ürkmez'in, haziranda birlikte stüdyoya girdiği çapkın popçu için "Rafet abim ile çok güzel bir şarkı yaptık, çalışmalarımız devam ediyor" yorumunda bulunmuştu.Bodrum'da tatil yapan 49 yaşındaki Rafet El Roman, sabah saatlerinde adının Derya Ürkmez olduğu iddia edilen bir kadınla görüntülendi.Daha önce bir röportajında "Yaşıtım bir kadına aşık olmak istiyorum" diyen şarkıcının, gönlünü kaptırdığı iddia edilen Derya Ürkmez'in, 20 yaşında ve Almanya'da yaşadığı öğrenildi.Ayrıca Ürkmez'in haziran ayında Rafet El Roman ile birlikte stüdyoya girdiği ve "Rafet abim ile çok güzel bir şarkı yaptık, çalışmalarımız devam ediyor." dediği de haberlerde yazılmıştı.Bu haberler sonrasında bir magazin programına telefonla bağlanan Rafet El Roman'ın sevgilisi olduğu söylenen genç kız, ''Ben 20 değil, 31 yaşındayım. Rafet El Roman arkadaşım ve ayrıca nişanlım var. Fotoğraflar yüzünden nişanlım ile sorun yaşadık. Açıyla alakalı öyle çıkmış fotoğraflar. Yanak yanağa selamlaşırken o anda yakalamışlar. Öpüşme yok göz yanılması. Biz sadece arkadaşız. Dava açacağız, o fotoğrafları da kaldıracağız.'' dedi.Rafet El Roman'dan da sosyal medya hesabından çektiği videolarla haberlere yalanlama geldi. İşte çapkın popçunun olayın iç yüzünü anlattığı açıklamalar:"Günaydın arkadaşlar bugün biraz erkenciyim çünkü yeni çapkınlık haberlerim var. Şimdi birazdan programlar veya paylaşımlar başlayacak. Onun için dedim ki iç yüzünü birde benden dinleyin. 3 gün önce biliyorsunuz bir video koydum işte ne olacak bu magazin dünyasının hali diye biraz dert yandım heralde buna nispeten bazı magazinci arkadaşlarımız şu iki bayandan yardım veya detsek istedi. Neyse bu iki bayan bana ulaşıyorlar ve buluşabilir miyiz çok güzel sözlerle falan bende biraz oyuna alet oluyorum çünkü seziyorum böyle bir şey olacağını. Biz bu arkadaşlarla buluşuyoruz, Bodrum'un çok güzel bir yerinde ulu orta, tabi dışarıdan da seziyorum birisi kamerayla dolaşıyor.Sonra tabi yaklaşmalar kulağa fısıldamalar dudağımın kenarından öpmeler derken biz kalkıyoruz işte en önemli noktaya geliyoruz normalde sizi kim görüntülerse görüntülesin dışarı çıkarken mutlaka muhabir gelir Rafet bey yanınızdaki bayan kimdir? sorar ama foyaları ortaya çıkmasın diye bayan kendini tanıtmasın diye sormadılar.Biz arabaya bindik tabi bayan sarılıyor hadi bende sarılayım dedim ama yeterince malzeme alamadılar belli ki sonra bayanlar otel sordu: "Acaba sizin oralarda var mı?" diye "Tabiki sorarız buyrun" gittik, bulamadılar e havuza girelim biraz serinleyelim dediler, "Tabiki" dedim.Yani anlayacağınız olaylar bundan ibaret. Sonra da baktım hepsi orada mesken kurmuş zaten bir hikaye çektim belki sizlerde görmüşsünüzdür."