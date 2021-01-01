Derrick White, süresiz kadro dışı kaldı

San Antonio Spurs, sol ayak ikinci parmağında çıkığı olmayan bir kırılma olan guard Derrick White'ın süresiz olarak kadro dışı olduğunu açıkladı.



Sakatlığın, geçtiğimiz Cuma günü Los Angeles Lakers'a karşı oynanan karşılaşmanın ikinci çeyreğinde meydana geldiği açıklandı.



San Antonio'nun sağlık personeli, kırığın, White'ın ölü sezon sırasında ameliyat olduğu parmak ile aynı parmakta olmadığını doğruladı.



26 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Cuma günü sezonda oynadığı ilk maçında 9 sayı ve 2 blok kaydetmişti.



Spurs, White ile Aralık ayında dört yıllığı 72 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalamıştı.



