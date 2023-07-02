Derrick Rose'un yeni takımı Memphis oldu!

Derrick Rose'un, Memphis Grizzlies ile iki yıllığı 6.5 milyon dolarlık bir kontrat imzalama üzerine anlaştığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Derrick Rose'un yeni takımı Memphis oldu!
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02 Temmuz 2023 01:03
Derrick Rose'un, Memphis Grizzlies ile iki yıllığı 6.5 milyon dolarlık bir kontrat imzalama üzerine anlaştığı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, sözleşmenin maaşının tamamen garanti edildiğini söyledi.

Rose, 2008'de NBA'e draft edilmeden önce üniversite döneminde Memphis Tigers forması giymişti.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Grizzlies'in Rose'un soyunma odasında liderlik görevini üstlenmesini ama aynı zamanda sahada süre almasını da istediğini ekledi.

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