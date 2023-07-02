Derrick Rose'un, Memphis Grizzlies ile iki yıllığı 6.5 milyon dolarlık bir kontrat imzalama üzerine anlaştığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, sözleşmenin maaşının tamamen garanti edildiğini söyledi.



Rose, 2008'de NBA'e draft edilmeden önce üniversite döneminde Memphis Tigers forması giymişti.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Grizzlies'in Rose'un soyunma odasında liderlik görevini üstlenmesini ama aynı zamanda sahada süre almasını da istediğini ekledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ