Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Derrick Rose, tekrar New York Knicks'te!

Detroit Pistons'ın, guard Dennis Smith Jr. ve bir ikinci tur Draft hakkı karşılığında Derrick Rose'u New York Knicks'e takas ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Detroit Pistons'ın, guard Dennis Smith Jr. ve bir ikinci tur Draft hakkı karşılığında Derrick Rose'u New York Knicks'e takas ettiği bildirildi.

Pistons'a giden seçimin aslen Charlotte Hornets'e ait olduğu belirtildi.

Rose, Detroit formasıyla bu sezon benchten gelerek, maç başına 14.2 sayı ve 4.2 asist kaydediyordu. Bu sezon 7.7 milyon dolar maaş alan 32 yaşındaki oyuncu, bir sonraki ölü sezonda serbest oyuncu olacak.

Bu takas, Rose ve başantrenör Tom Thibodeau'yu, Chicago Bulls ve Minnesota Timberwolves ile birlikte geçirdikleri dönemlerden sonra üçüncü kez bir araya getirmiş olacak. Aynı zamanda Rose, 2016-17 sezonunda formasını giydiği New York'ta ikinci dönemini geçirecek.

Bu yıl Knicks için yalnızca üç maçta forma giymiş olan 23 yaşındaki Smith Jr., bu sezon rotasyonuna giremediği Knicks ekibinden, kendisini takımın G League bağlantılı ekibine atamasını talep etmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal