Derrick Rose: "NBA'i izlemiyorum"

New York Knicks guardı Derrick Rose, NBA'i hiç izlemediğini itiraf etti.



The Athletic'den Mike Vorkunov, attığı bir tweet'te Rose'un NBA'deki maçları izlemediğini ve boş zamanlarını dizi izleyerek değerlendirdiğini paylaştı:



"Derrick Rose, maçlarda oynamadığı zamanlarda NBA'i izlemiyor. Suns'ın bugün Batı'da ikinci sıraya yükseldiğini, birisi ona söyledikten sonra öğrenmiş.



'Ben basketbol izlemiyorum kardeşim' diyen Rose, bunun yerine dizi izlemeyi tercih ettiğini söylüyor. En son Billions'ı bitirmiş ve dizinin 'harika' olduğunu belirtiyor."



Rose, bu sezon NYK ile oynadığı 25 maçta 13.6 sayı, 4.0 asist ve 2.5 ribaund ortalamalarına sahip.



