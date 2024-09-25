Derrick Rose, Memphis maaşını masada bıraktı

Tecrübeli guard Derrick Rose'un, Memphis Grizzlies tarafından serbest bırakılmak için 3,36 milyon dolarlık maaşının tamamını masada bıraktığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Derrick Rose, Memphis maaşını masada bıraktı
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25 Eylül 2024 12:13
Tecrübeli guard Derrick Rose'un, Memphis Grizzlies tarafından serbest bırakılmak için 3,36 milyon dolarlık maaşının tamamını masada bıraktığı bildirildi.

ESPN'den Tim MacMahon, Rose'un sezon öncesi başlamadan önce serbest bırakılmasını talep ettikten sonra 2024-25 sezonu için 3,36 milyon dolarlık tüm maaşından vazgeçtiğini bildirdi.

Rose, 2023 yazında Grizzlies ile iki yıllığı 6,5 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı.

35 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Grizzlies ile sadece 24 maçta forma giymiş ve ortalama 16,6 dakika sahada kalarak 8,0 sayı, 1,9 ribaund ve 3,3 asist üretmişti.

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