Serbest oyuncu Derrick Rose'un, bu yaz Phoenix Suns, Milwaukee Bucks ve Chicago Bulls'un radarında olmasının beklendiği bildirildi.



Rose, New York Knicks'in 2023-24 sezonundaki 15.6 milyon dolarlık takım opsiyonunu reddetmesinin ardından resmi olarak bir serbest oyuncu olmuştu.



NBA muhabiri Marc Stein'a göre Suns, Bucks ve Bulls ekiplerinin, serbest oyuncu döneminde tecrübeli oyuncuyu takip etmesi bekleniyor:



"Phoenix, Milwaukee ve Chicago ekipleri, Knicks'in gelecek sezon için 15.6 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmayı reddetmesinin ardından serbest kalan eski MVP Derrick Rose ile belirli bir düzeyde ilgilenmesi beklenen takımlar olarak gösterildi.



Knicks'in ise aynı şekilde Rose'dan başka bir yere imza atmaması durumunda daha düşük bir rakamla dönmesini istemesi bekleniyor."



Bu sezon Knicks rotasyonunun dışında kalan Rose, oynadığı 27 maçta 5.6 sayı, 1.7 asist ve 1.5 ribaund ortalamaları tutturmuştu.





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