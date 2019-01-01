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Derrick Jones Jr., koronavirüsü atlattı!

Miami Heat forveti Derrick Jones Jr.'ın, koronavirüsten tamamen iyileştiği ve 2019-20 sezonunun devamı için ekibine Orlando bubble'ında yeniden katılacağı söylendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat forveti Derrick Jones Jr.'ın, koronavirüsten tamamen iyileştiği ve 2019-20 sezonunun devamı için ekibine Orlando bubble'ında yeniden katılacağı söylendi.

Jones Jr. geçtiğimiz Haziran ayı sonunda KOVID-19 için pozitif test sonucu almıştı. Jones'un yanı sıra, takımdan iki oyuncu daha korkulan hastalık için pozitif sonuç almış ve ekibin antrenman tesislerini kapatmasına neden olmuşlardı.

İki hafta önce NBA, 2019-20 sezonunun devamı için hazırlıklarında oyuncularının ve personelinin zorunlu olarak test edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Eski bir G League ve iki yönlü sözleşme oyuncusu Jones, genç kariyerinin en iyi basketbolunu oynuyor. 2020 smaç şampiyonu, maç başına 24.5 dakikalık sürede 8.9 sayı, 4.2 ribaund ve 1.1 asistle kariyerinin en yüksek rakamlarına ulaşmış durumda.


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