Derrick Jones Jr., koronavirüse yakalandı!

Miami Heat forveti ve NBA'de bu yılın Smaç Yarışması şampiyonu Derrick Jones Jr.'ın, bir lig kaynağına göre koronavirüs için pozitif test sonucu aldığı ortaya çıktı.



Heat ve NBA'in geri kalanı, ligin Disney World kompleksindeki Wide World of Sports kampüsünde 30 Temmuz'da planlanan devamından önce, Salı günü KOVID-19 için zorunlu testlere başlamıştı. Jones'un, pozitif sonuç alan ilk bilinen Heat oyuncusu olduğu belirtildi.



NBA tarafından belirlenen yönergelere göre, böyle bir pozitif teste sahip bir oyuncunun kendini izole etmesi ve ilk PCR testi ve semptomların görüldüğü tarihinden sonraki iki hafta boyunca antrenman yapmaktan kaçınması gerekiyor.



Yapılan testle ilgili bilgisi olan bir kaynağa göre Jones, semptom göstermiyor.



