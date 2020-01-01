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Derrick Jones Jr.'a üç takım talip!

Miami Heat forveti Derrick Jones Jr.'ın Detroit Pistons, Atlanta Hawks ve Chicago Bulls'tan ilgi görmesinin beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat forveti Derrick Jones Jr.'ın Detroit Pistons, Atlanta Hawks ve Chicago Bulls'tan ilgi görmesinin beklendiği açıklandı.

23 yaşındaki oyuncu bu ölü sezonda sınırsız bir serbest oyuncu olacak ve Miami Herald'dan Barry Jackson'a göre takımlar, kendisinin yaşı, atletizmi, savunma yeteneği ve henüz zirve noktasına ulaşmadığı inancı nedeniyle Jones ile ilgilenecekler.

Jones, 1 Aralık'tan itibaren her Heat maçında oynadıktan sonra, playofflarda sadece 6.5 dakika ortalama süre alabilmişti.

Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon 8.5 sayı ve 3.9 ribaund ortalamaları ile oynamıştı.


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