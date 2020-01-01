DeRozan'ın, Kobe Bryant anısı: "Fena kızmıştı!"

San Antonio Spurs oyuncusu DeMar DeRozan, idolü olan Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant hakkında bir hikaye anlattı.



DeRozan, Kobe ile yaşadığı bir olayı Instagram canlı yayınında anlattı. Eski NBA oyuncusu Nate Robinson ile yaptığı canlı yayında DeRozan, Bryant'ın imza ayakkabıları yerine Jordan'larını giydiği anı anlattı.



DeMar, öncelikle imza ayakkabısı olan bir oyuncunun ayakkabılarını, o oyuncuya mental bir üstünlük vermemek adına, ona karşı oynarken giymeme durumundan bahsetti.



DeRozan, Kobe'ye karşı oynadığı bir maçta, Kobe'leri yerine Jordan'ları giymeye karar verdiğinde, Kobe bu durumdan memnun olmamıştı:



"Ligde birkaç yıl geçirdikten sonra öğrendim. Birine karşı oynuyorsan, onun ayakkabılarını giymezdin. Ben hep Kobe'lerimi giyiyordum, ama ne zaman Raptors Lakers'a karşı oynasa, onları giymezdim."



"Bir maçta onları giymemiştim. Toronto'da Lakers'a karşı oynuyorduk. Dedim ki, 'S**erler, bizi öldüremez.' Onun ayakkabılarını giyemem ve onu bir de ben savunacağım. Jordan'ları giyeyim dedim. 10'ları giydim. Sahaya girer girmez, fena kızmıştı. 'Ciddi misin?' dedi."



DeRozan o andan itibaren Kobe'nin tepkisini gördükten sonra, onun imza ayakkabılarını giymeye devam ettiğini itiraf etti.



