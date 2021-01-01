DeRozan: "Uyum için endişelenenler, hayatında basketbol oynamamıştır"

Chicago Bulls'un yeni guardı DeMar DeRozan, "takım içi uyumuna" dair duyulan endişelere yanıt verdi.



Bulls'un önceden var olan yıldız ikilisi Zach LaVine ve Nikola Vucevic'in yanına Lonzo Ball ve DeRozan'ı eklemesi, takıma sahada çok sayıda hücum opsiyonu kazandırdı.



ESPN'den Stephen A. Smith, LaVine ve DeRozan'ın birlikte oynayamayacağı fikrini gündeme getirmişti. Ancak DeRozan, uyum konusundaki endişeleri umursamadığını belirterek, kazanma konusunda herkes aynı frekansta olduğu sürece herhangi bir sorun olmayacağını açıkladı:



"Yani basketbol bu. Sürekli uyumdan bahsederek eleştiri yaptığını gördüğüm birçok insan, muhtemelen hiç basketbol oynamamıştır bile. Çıkıp parkta oynadığınız zamanlarda, en iyi oynadığınız takımların hiç tanımadığınız adamlardan oluştuğu oluyor.



Bana göre, herkes aynı frekansta olduğu ve kazanmak istediği sürece, uyum önemli değil. Çünkü önemli olan, ortak hedefiniz kazanmak üzerine olduğu için, bazı anlaşmazlıklar varsa bunları çözebilmektir. Bu zihniyete sahipseniz, zaman içinde her şey olması gerektiği gibi çözülür. Kimya da o sırada oluşur."



DeRozan, geçtiğimiz sezon Spurs formasıyla 21.6 sayı, 4.2 ribaund ve 6.9 asist ortalamaları tutturmuştu.



