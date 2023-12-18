Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, takas söylentileri ve sözleşme uzatma görüşmeleri konusunda endişelenmediğini söyledi.



Bulls'la olan üç yıllık sözleşmesinin son yılında yer alan DeRozan, sözleşmesini uzatma hakkına sahip olsa da, Bulls ile arasındaki bu görüşmelerin "tıkandığı" bildirilmişti.



DeRozan ise bu konuyla ilgili çıkan söylentiler konusunda endişelenmediğini ve bu işleri temsilcilerinin halletmesini istediğini belirtti:



"Şu anda iş yapma zamanı. Doğrusu bu konuyla ilgili hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Tüm kariyerim boyunca hem menajerim, hem de etrafımdaki insanlar bu tür konulara nasıl yaklaştığımı biliyor. Aynı şey aile meselelerim için de geçerli.



Acil bir durum ya da ciddi bir durum olmadığı takdirde bu konuda konuşmak istemiyorum, bilmem de gerekmiyor."



DeRozan bu soruların ve söylentilerin sebebini anlasa da, kendisinin ve takım arkadaşlarının basketbol oynamaya odaklanması gerektiğinde dikkatin dağılmasını istemediğinin de altını çizdi:



"Zorlu bir sezon geçirdiğimiz için, bu tarz söylentilerin neden ortaya çıktığını anlayabiliyorum. Bu da mesleğin bir parçası.



Sözleşme uzatma konusu da aynı şekilde. Hiçbir zaman 'Ben bunu istiyorum, şuna ihtiyacım var, bunu hak ediyorum' diye bir taleple gelmedim. Sadece çıkıp oynadım ve her şeyi oluruna bıraktım. Takım arkadaşlarımla ilgilenip, en iyi halimde olmaya çalışıyorum."



DeRozan bu sezon 25 maçta 22.5 sayı, 5.2 asist ve 3.6 ribaund ortalamaları yakaladı.





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