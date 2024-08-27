Sacramento Kings'in yeni oyuncusu DeMar DeRozan, ligin eski MVP'si James Harden'a Houston Rockets dönemindeki olağanüstü performanslarından dolayı övgüler yağdırdı.



DeRozan, 'Club 520 podcast'te hayranlığını dile getirdiği Harden'ın basketbola olan etkisini şu ifadelerle vurguladı:



"Kobe Bryant benim için GOAT'tur. Fakat gerçek gerçektir. James Harden'ın yaptıklarını bir daha asla göreceğimizi sanmıyorum."



Harden, Rockets'taki görev dönemine skor üretme ve oyun kurma becerileriyle damgasını vurmuştu. En iyi döneminde NBA tarihindeki en etkileyici performanslardan bazılarını sergileyen Harden, maçları yüksek sayı ortalamalarıyla domine ederek diğer yıldızlardan ayrılıyordu.



Harden, Rockets döneminde maç başına 30 sayı ortalaması barajını geçtiği üç sezon geçirmiş, en iyi yılı olan 2018-19 sezonunda ise 36,1 sayı, 6,6 ribaund ve 7,5 asist ortalamaları yakalamıştı.





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