DeRozan, Raptors'ın şampiyonluğu hakkında: "Acaba sorun ben miydim?"

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, eski takımı Toronto Raptors'ın 2019'da ilk NBA şampiyonluğunu kazanmasını izlediği andan bahsetti ve kendisine "Sorun ben miydim acaba?" diye sorduğunu itiraf etti.



DeRozan, en yakın arkadaşı Kyle Lowry'nin şampiyonluğu kazandığı için mutlu olduğunu, ancak Raptors'ın kendisi kadroda olmadan zirveye çıktığını görmenin zor olduğunu belirtti.



Toronto, DeRozan'ı San Antonio Spurs'a takas etmiş ve takımı şampiyonluğa taşıyan Kawhi Leonard ile anlaşmıştı.



DeRozan, "The Old Man and The Three" podcast'inin son bölümünde bu konuyu, JJ Redick'e şu şekilde anlattı:



"Kesinlikle zordu. Dokuz yıl oradaydım, her şeyi yaşamıştım. İnsanların asla yapamayacağımızı söylediği çok şey başarmıştık. Sanırım tüm kariyerim boyunca bana güç veren şey de buydu, tüm muhalifler.



Orada geçirdiğim süre boyunca kazanma üzerine bir program oluşturmaya çalışıyorduk. All-Star kadrosunda ilk beş çıkmam, All-Star maçının ilk kez Toronto'ya geldiğini görmemiz, playofflara kalmamız ve aklınıza gelebilecek her tür ödülü kazanmamızla, doğru bir yönde ilerliyorduk.



Ve sadece tek kişiye kaybetmemiz (LeBron James) ve şahsen bunun en sonunda neye dönüşeceğini görme şansımız olmaması, sonra benim ayrılmam ve o adamların kazandığını görmem... kesinlikle zordu.



Yalan söylemeyeceğim. Özellikle biz playofflarda kaybettiğimizde ve sonra onların kazandığını gördüğümde, 'Lanet olsun, acaba sorun ben miydim?' diye hissetmiştim."