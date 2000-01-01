DeRozan, Orlando ile ilgili "bunaltıcı" olan hayal kırıklıklarını dile getirdi

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, Disney bubble'ı ile ilgili 'bunaltıcı' hayal kırıklıklarını açıkladı.



Birkaç oyuncu, NBA'nin 2019-20 sezonunu sürdürmek için Walt Disney World'deki bubble ortamı hakkındaki şüphelerini dile getirmişti.



DeRozan da, bazı protokollerin daha büyük bir bağlam içinde değerlendirildiğinde, basitçe bir anlam ifade etmemesinden ötürü, bu ortamla ilgili "bunaltıcı" hayal kırıklıklarını paylaştı:



"Pingpong olayı dürüst olmak gerekirse saçma. Millet basketbol oynayamıyor, ancak bunu yapabiliyor ve birbiriyle kapışabiliyor mu? O kısım bana hiç mantıklı gelmedi. El kitabının 10 satırını okudum ve zaman zaman öyle sinir bozucu ve bunaltıcı hale geldi ki, okumayı kestim. Çünkü böyle bir durumda olacağınızı asla düşünmüyorsunuz. Bu yüzden zaman zaman anlaması zor."



"MENTAL OLARAK, HERKESE ETKİSİ FARKLI OLACAK"



Oyuncular ayrıca üç aya kadar ailelerinden uzak kalabilecekler ve bu da zorlu zamanlarda sıkıntılı bir talep. Zihinsel sağlık mücadeleleriyle ilgili ilk konuşan oyuncu olan DeRozan, psikiyatristler olacaklarını bilmekten mutluluk duyuyor:



"Kesinlikle tartışılan şeylerden biri de, herkesin zihinsel iyiliği. Bunun üzerinde durmak için kaynaklara sahip olabilmek, oyuncular için bir opsiyon olacak. Çünkü tüm bunlar kesinlikle hepimiz için yeni bir mücadele olacak."



"Zorlu bir durum. Son birkaç aydır her gün aileleriyle birlikte olan adamları aniden onlardan ayırıyorsunuz, herkesi bu sınırlı alana koyuyorsunuz ve basketbol dışında yaptığımız birçok eğlenceli şeyi elimizden alıyorsunuz. Akıl sağlığı söz konusu olduğunda, her oyuncu için ayrı bir şey olacak."



