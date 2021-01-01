DeRozan, neden Bulls'a katılmayı tercih etti?

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, geçtiğimiz yaz neden Bulls ile kontrat imzalamayı tercih ettiğini açıkladı.



DeMar geçtiğimiz yaz birçok farklı takıma gitme şansına sahip olmuş olsa da, nihayetinde birçok kişinin Doğu'da halen 'underdog' olarak gördüğü genç ve kendini henüz kanıtlamamış Bulls ile anlaşmayı tercih etmişti.



Bulls'un bu sezon Doğu'nun en iyi takımlarından biri haline gelmesinde büyük payı olan DeRozan, 'Knuckleheads' isimli podcast'te neden Bulls'a katılmayı tercih ettiğine, şu şekilde açıklık getirdi:



"Finallere katılmak dışında kariyerimde her şeyi başarmıştım... Bana tüm kariyerim boyunca sahip olduğum tüm 'underdog' zihniyetini sağlamış oldu... 'Chicago'da kazandığımı bir hayal etsene...' düşüncesini verdi."



DeRozan, Toronto Raptors'ta dokuz yıl oynadıktan sonra, 2018'de Kawhi Leonard takasında ekipten takas edilmişti ve sonraki üç sezonu San Antonio Spurs ile geçirmişti.



