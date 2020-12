DeRozan, mental sağlık üzerine konuştu

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, akıl sağlığı sorunları hakkında insanların kendisini yargılaması hakkında konuştu.



DeRozan, depresyonla başa çıkma mücadelesi konusunda oldukça uzun zamandır cesur bir şekilde konuşan oyunculardan biri olarak öne çıkmıştı.



"All The Smoke" isimli podcast ile yaptığı sohbette DeMar, sorunlarını nasıl ele aldığını açıkladı ve insanların benzer durumlarda neler yapabileceklerinden bahsetti:



"Neden müzik dinleriz? Dinlediğimiz müzik, muhtemelen onunla ilişki kurabildiğimiz ve bizi daha iyi hissettirdiği için, her gün değişir. İnsanlarda da bu durum aynı şekilde. Ancak pek çok insan yargılanmaktan korktuğu için, bir başkasının karşısına geçip hikayesini paylaşmaktan korkuyor."



Ancak DeRozan, kendisi hakkında artık daha iyi hissettiğini de belirtti:



"Ben neler yaşadığımı bildiğim için, insanların olduğum kişiyi artık aşağılayamayacağı bir noktaya geldim."