DeRozan, "limiti olmayan" bir yaklaşım benimseyecek!

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan'ın, serbest oyuncu döneminde imza atmayı düşüneceği takımlar üzerine "limit koymayacağı" bir yaklaşım benimsemeyi planladığı bildirildi.



DeRozan'ın, 2020 sezonunda KOVID-19 salgının yayılmasına kadar, serbest bir oyuncu olmayı planladığı biliniyordu.



Toronto Raptors ile imzaladığı beş yıllığı maksimuma yakın bir kontrattan çıkacak olan DeRozan, bu sezon maç başına en az 21 sayı, 7 asist ve 4 ribaund ortalamaları olan sekiz oyuncudan biri konumunda.



DeRozan'ın, serbest oyuncu pazarında Kawhi Leonard'ın ardından müsait olacak en iyi kanat oyuncusu olması bekleniyor.



