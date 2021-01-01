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DeRozan, "limiti olmayan" bir yaklaşım benimseyecek!

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan'ın, serbest oyuncu döneminde imza atmayı düşüneceği takımlar üzerine "limit koymayacağı" bir yaklaşım benimsemeyi planladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan'ın, serbest oyuncu döneminde imza atmayı düşüneceği takımlar üzerine "limit koymayacağı" bir yaklaşım benimsemeyi planladığı bildirildi.

DeRozan'ın, 2020 sezonunda KOVID-19 salgının yayılmasına kadar, serbest bir oyuncu olmayı planladığı biliniyordu.

Toronto Raptors ile imzaladığı beş yıllığı maksimuma yakın bir kontrattan çıkacak olan DeRozan, bu sezon maç başına en az 21 sayı, 7 asist ve 4 ribaund ortalamaları olan sekiz oyuncudan biri konumunda.

DeRozan'ın, serbest oyuncu pazarında Kawhi Leonard'ın ardından müsait olacak en iyi kanat oyuncusu olması bekleniyor.


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