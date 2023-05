Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, eski takımı Toronto Raptors'taki dönemine Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in nasıl bizzat son verdiğini anlattı.



Raptors, 2018 yılında Doğu Konferansı yarı finalinde LeBron ve Cleveland Cavaliers'a 4-0 elenmişti. O sene Doğu'nun en iyi derecesine sahip olan Raptors seride favori olarak görülmüş olsa da, LeBron'un harika performansı Toronto taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.



LA Clippers yıldızı Paul George'un podcast'inde konuşan DeMar, James'in Raptors'ın sezonuna kısmen son verdiği o anı şu şekilde açıkladı:



"Toronto'daki son yılımdayım, 3. maçtaydık ve o an tam saha savunma yapıyorduk. Tek bacakla zıplayıp havada o şutu soktuğu an, Toronto dönemimin sona erdiği andı.



3-0 geriye düşmüştük ve sonra tabii ki 4. maçı da kaybetmiştik. Ben sahada değildim ama onun o tek ayaklı şutunu soktuğunu gördüğüm an, 'has***, tamamdır artık' demiştim. Bana gerçekten dokunmuştu."



Raptors, 2018'de playofflardan elenmiş olsa da DeRozan'ın karşılığında Kawhi Leonard'ı takas etmesiyle, 2019 yılında şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.