DeRozan, Lakers söylentileriyle ilgili: "Herkes memleketinde oynamak ister"

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, Los Angeles Lakers için oynama fikrine açık göründüğü yorumlar getirdi.



Eski NFL yıldızı Shannon Sharpe'ın ev sahipliği yaptığı 'Club Shay Shay' podcast'inde yer alan ve bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olan DeRozan, Lakers için oynamak üzere memleketine dönme olasılığı üzerine konuştu.



İkilinin arasında geçen diyalog şu şekildeydi:



"Sharpe: Sınırsız bir serbest oyuncusun. Kobe'nin en sevdiğin oyuncu olduğunu söylemiştin ve Lakers'ın da favori takımın olduğunu varsayıyorum. Memleketin yerlisi olarak, mor ve altın rengi formayı giymek senin için nasıl olurdu?



DeRozan: Hiçbir çocuk, memleketinde oynamayı isteyip istemediğine dair gelen soruya hayır cevabını vermez. Bir noktada kesinlikle bu fırsata sahip olmak istersiniz ve özellikle onlar da sizi istiyorlarsa, neden olmasın?



Sharpe: Lakers'la gidecek olsaydın, oynamak ne kadar zor olurdu? LeBron (James) ve AD (Anthony Davis) ile oynayacaksın. Bunun senin için zor olacağını düşünüyor musun? Çünkü birçok kişi 'Toronto'dayken ben ve Kyle (Lowry) beraber olduğumuzdaki dönem kadar şut kullanmayacağım. Ya da San Antonio'da sadece ben ve LaMarcus (Aldridge) olduğumuzdaki dönem kadar' derdi.



DeRozan: Bence zor olmaz. Brooklyn'i örnek alalım. Bu ligin gördüğü en büyük skorerlerden üçü orada. Dengeyi çok iyi kurdular. Bu üç adam olayı anladılar, çözdüler ve birlikte oynadıklarında harika bir ritim tutturdular. İş görmesi kesinlikle mümkün ve her şey tamamen bir araya gelmekle ilgili. Hepimiz harika basketbolcularız."



Geçtiğimiz sezon DeRozan maç başına 21.6 sayı, 4.2 ribaund ve 6.9 asist ortalamaları tutturmuştu. Son beş sezonda DeMar, yılda ortalama yaklaşık 27 milyon dolar kazanıyordu.



