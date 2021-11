DeRozan: "Lakers'a takasım 'kesin' zannetmiştim"

Chicago Bulls yıldızı DeMar DeRozan, önceki yaz Los Angeles Lakers'a takasının 'kesinlik kazandığını zannettiğini' söyledi.



DeRozan'ın menajeri Aaron Goodwin, DeMar'ın geçtiğimiz yaz Lakers'a katılması için bir imza ve takas işlemi üzerinde çalışmış, Lakers'ın Draft gününde Russell Westbrook'u takas etmesiyle bu planlar suya düşmüştü. DeRozan ise, bunun yerine Bulls ekibine katılmıştı.



Bulls yıldızı, Yahoo Sports'a konuyla ilgili şunları söyledi:



"Lakers ile anlaşmamın sonuca bağlandığını düşünmüştüm. Memleketime dönecektim. Fakat iş tarafında ortak yolu bulamamıştık. Bunlarn hepsi bu işin bir parçası. Sonraki seçeneğim kesinlikle Chicago'ydu. Yani, geriye dönüp baktığımda, hedefime ulaşmış oldum.



Memleketinize dönüp arkadaşlarınızın ve ailenizin önünde oynamak ve çocukken izlediğiniz takımlara karşı rekabet etmek, her zaman motive edici oluyor. Bu motivasyonu ve enerjiyi maça kanalize etmeye çalışıyorsunuz. Bunu her maç yapmaya çalışıyorum, fakat memleketime geri döndüğüm zamanlarda bu konuda ayrı bir motivasyonum oluyor."



"CLIPPERS DA İHTİMALLER ARASINDAYDI"



DeRozan ayrıca, LA Clippers ekibinin de kendisiyle ilgilendiğini, ancak kendisini gerçekçi bir şekilde kadroya katma olanağından yoksun olduğunu sözlerine ekledi:



"Karşılık olarak verebilecekleri fazla bir şeyleri yoktu, ancak gündeme getirilen bir konuydu ve görüşmeler Lakers'la olduğu kadar ileri noktaya gitmemişti. Her iki LA takımı da benim için kesinlikle büyük bir olasılıktı."