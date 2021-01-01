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DeRozan, Lakers'a katılmak için "maaşından kesmeye istekli"

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan'ın, Los Angeles Lakers'a katılmak için maaşından kesinti yapmaya gönüllü olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan'ın, Los Angeles Lakers'a katılmak için maaşından kesinti yapmaya gönüllü olduğu iddia edildi.

Lakers'ın, bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olacak DeRozan ile ilgilenen takımlar arasında yer aldığı söyleniyordu.

Güney Kaliforniya'da büyüyen ve kolej döneminde Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde forma giymiş olan DeRozan ile LA ekibinin, son birkaç sezonda işbirliği yapma konusunda karşılıklı ilgileri olduğu, iddialar arasındaydı.

Los Angeles Times'dan Brad Turner'a göre, DeRozan bu yaz Lakers'a katılmak için maaşında kesintiye gitmeye hazır:

"Compton Lisesi ve USC'de forma giymiş olan DeRozan, konuyla ilgili kamuya açık konuşma yetkisi olmayan kişilere göre geçtiğimiz sezon San Antonio'da kazandığı 27.7 milyon dolardan az olsa bile, Lakers'ta oynamak için memleketine dönmekle ilgileniyor."

Maaş sınırının oldukça üzerinde bulunacağı tahmin edilen Lakers'ın DeRozan'ı kadrosuna katmak için en olası yolunun, kabaca 5.9 milyon dolar değerinde olan 'orta seviye istisnası' üzerinden olacağı düşünülüyor.


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