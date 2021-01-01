DeRozan: "Kobe'nin jübile maçı, 'Avengers filmleri' gibiydi!"

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan, NBA efsanesi Kobe Bryant'ın jübile maçını "Avengers filmlerine" benzetti.



Kobe, Utah Jazz karşısında 60 sayı bulduğu, NBA tarihindeki en unutulmaz jübile maçlarından birini yaşamıştı.



DeRozan, Bryant'ın jübile maçını, NBA efsanesi Michael Jordan'ın son maçıyla karşılaştırdı ve genelde efsane oyuncuların oyunu sessiz bir şekilde terk ettiğini kaleme aldı:



"Michael Jordan'ın jübilesinde, takımının kaybettiğini ve maçın son bölümünde oyuna girmesi için taraftarların tezahürat ettiği anı hatırlıyor musunuz?



Jordan çoğunlukla sadece ayağa kalkmış ve el sallamıştı. Hayranı olduğum adamların çoğu, emekli olduklarında, bunu sessizce yaptılar. Ama Kobe'ninki farklıydı. Bu bir 'Avengers' filmi gibiydi.



Bundan yirmi yıl sonra, birine Kobe Bryant'ın nasıl bir oyuncu olduğunu göstermek istiyorsanız, hepsini bu maçta görebilecekler. Bu inanılmaz bir şey."



Efsane oyuncu son maçında 60 sayı kaydetmiş, ayrıca Lakers'ın Jazz'e karşı maçı kazanmasını sağlayan basketi de bulan oyuncu olmuştu.



